За сутки на фронте произошло 249 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 249 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои велись на Покровском и Славянском направлениях, где украинские защитники отразили десятки российских штурмов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 85 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб.

Кроме того, он применил 9920 дронов-камикадзе и осуществил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 31 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки оккупанты нанесли один авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, осуществили 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 19 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое, Кутьковка, Хатное, Козачья Лопань, Гоптовка, Радьковка, Вильча и Березники.

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в районе Колесниковки и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Новомихайловка и в сторону населенных пунктов Лиман, Диброва и Озерное.

На Славянском направлении противник 23 раза штурмовал в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Николаевка, а также в районах Резниковки и Закитного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 244 боевых столкновения за сутки: самые ожесточенные бои велись на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в сторону Долгой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Новоподогородное, Родинское, Васильевка, Котлино и в направлении населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка, Кучеров Яр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон с громкоговорителем заставил троих оккупантов сдаться в плен: "Ты что, баран, жить не хочешь?". ВИДЕО

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 17 атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса, Цветково, Чаривное, Гиркое и Воздвижевка.

На Ореховском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Белогорья, Щербаков, Малых Щербаков, а также в направлении Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 18 районам сосредоточения живой силы и двум другим важным объектам противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек. Также были уничтожены четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, семь реактивных систем залпового огня, четыре средства ПВО, один вертолёт, три ракеты, 13 наземных робототехнических комплексов, 1879 беспилотных летательных аппаратов, 489 единиц автомобильной техники и четыре единицы специальной техники противника.