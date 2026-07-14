244 боевых столкновения за сутки: самые ожесточенные бои велись на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 244 боевых столкновения. Наибольшее количество атак враг совершил на Покровском, Славянском, Константиновском, Южно-Слобожанском и Гуляйпольском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 77 авиационных ударов, сбросив 249 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 8673 дрона-камикадзе и осуществил 2903 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 41 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение с противником, оккупанты нанесли четыре авиаудара, сбросив 11 управляемых авиабомб, осуществили 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка, Старица, Лиман и в сторону Избицкого, Зарубинки, Гоптовки, Вильчи и Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Подолы и Голубовка.

На Лиманском направлении противник шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман, Озерное.

На Славянском направлении противник 25 раз штурмовал в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка и в районах Резниковки и Закитного.

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На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Русин Яр, Васильевка, Котлино, Удачное, Филия, Новоалександровка и в направлении населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка, Новопавловка.

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На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в сторону Калиновского и в районе Злагоды.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 16 атак в сторону населенных пунктов Гиркое, Воздвижевка, Цветково, Зализнычное, Чаривное и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Степового и Плавней.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения живой силы и две артиллерийские системы противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также уничтожено шесть танков, одна боевая бронированная машина, 46 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, три ракеты, 11 наземных робототехнических комплексов, 1508 беспилотных летательных аппаратов, 330 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.