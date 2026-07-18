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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 427 410 человек (+1 420 за сутки), 12 151 танк, 46 169 артиллерийских систем, 24 956 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 427 410 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 427 410 (+1 420) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 151 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 956 (+10) шт.
  • артиллерийских систем – 46 169 (+85) шт.
  • РСЗО – 1 946 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 502 (+6) ед.
  • самолетов – 438 (+1) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 943 (+11) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914) шт.
  • крылатые ракеты – 4 914 (+5) шт.
  • корабли / катера – 34 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 121 742 (+526) шт.
  • специальная техника – 4 428 (+4) ед.

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Потери врага

Автор: 

армия РФ (23330) Генштаб ВС (8358) ликвидация (4445) уничтожение (10249)
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Топ комментарии
+15
Минув 4532! день москальсько-української війни.
648!!!!!! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1420! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, спецтехніка файно, арта, ППО та логістика супер.
ППО перевалило за 1 500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 427 000 це більше ніж все населення Удмуртської області.
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18.07.2026 08:25 Ответить
+11
Дуже гарна робота літак , 6 ППО та і по автомобілях і знищиних рашистів вражає. Слава ЗСУ !
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18.07.2026 07:38 Ответить
+4
"Дорога смерті" працює... Скоро кацапи водіїв фур почнуть називать "смертниками"....
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18.07.2026 07:42 Ответить

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