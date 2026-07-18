Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 427 410 человек (+1 420 за сутки), 12 151 танк, 46 169 артиллерийских систем, 24 956 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 427 410 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 427 410 (+1 420) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 151 (+3) шт.

боевых бронированных машин – 24 956 (+10) шт.

артиллерийских систем – 46 169 (+85) шт.

РСЗО – 1 946 (+3) ед.

средства ПВО – 1 502 (+6) ед.

самолетов – 438 (+1) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 943 (+11) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914) шт.

крылатые ракеты – 4 914 (+5) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 121 742 (+526) шт.

специальная техника – 4 428 (+4) ед.

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