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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 427 410 осіб (+1 420 за добу), 12 151 танк, 46 169 артсистем, 24 956 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 427 410 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 427 410 (+1 420) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 151 (+3) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 956 (+10) од.
  • артилерійських систем – 46 169 (+85) од.
  • РСЗВ – 1 946 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 502 (+6) од.
  • літаків – 438 (+1) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.
  • крилаті ракети – 4 914 (+5) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 121 742 (+526) од.
  • спеціальна техніка – 4 428 (+4) од.

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (21550) Генштаб ЗС (8671) ліквідація (4834) знищення (10569)
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Топ коментарі
+11
Дуже гарна робота літак , 6 ППО та і по автомобілях і знищиних рашистів вражає. Слава ЗСУ !
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18.07.2026 07:38 Відповісти
+11
Минув 4532! день москальсько-української війни.
648!!!!!! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1420! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, спецтехніка файно, арта, ППО та логістика супер.
ППО перевалило за 1 500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 427 000 це більше ніж все населення Удмуртської області.
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18.07.2026 08:25 Відповісти
+4
"Дорога смерті" працює... Скоро кацапи водіїв фур почнуть називать "смертниками"....
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18.07.2026 07:42 Відповісти

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