Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 427 410 осіб (+1 420 за добу), 12 151 танк, 46 169 артсистем, 24 956 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 427 410 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 427 410 (+1 420) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 151 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од.
- артилерійських систем – 46 169 (+85) од.
- РСЗВ – 1 946 (+3) од.
- засоби ППО – 1 502 (+6) од.
- літаків – 438 (+1) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.
- крилаті ракети – 4 914 (+5) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 121 742 (+526) од.
- спеціальна техніка – 4 428 (+4) од.
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648!!!!!! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1420! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, спецтехніка файно, арта, ППО та логістика супер.
ППО перевалило за 1 500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 427 000 це більше ніж все населення Удмуртської області.