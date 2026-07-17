229 боевых столкновений за сутки: наиболее активно враг ведет штурмовые действия на Покровском, Славянском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 229 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 68 авиационных ударов, сбросил 175 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6231 дрон-камикадзе и осуществил 2225 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили две атаки противника. Также оккупанты осуществили 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.

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Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Вильчи, Казачьей Лопани, Лимана, Избицкого и Синельникового. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Шейковка.

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Бои на востоке

Шестнадцать попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Лиман, Озерное и Ямполь.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки.

Шесть вражеских штурмов зафиксировано на Краматорском направлении в районах Малиновки и Никифоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки и Русина Яра; ещё одно боестолкновение продолжается.

Всего враг совершил 34 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Торецкое, Белицкое, Новый Донбасс, Белозерское, Шевченко, Гришино, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Удачное и Молодецкое. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 50 оккупантов и 11 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной, две единицы специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Повреждена одна артиллерийская система и одна единица автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 275 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Березового.

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Обстановка на юге

Двадцать две атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса, Цветково, Горькое, Еленокoнстантиновка, Воздвижовка и Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах Новоандреевки и Приморского.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.