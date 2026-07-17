На Херсонщине расширили зону обязательной эвакуации из-за усиления российских обстрелов
В связи с ухудшением обстановки в сфере безопасности и расширением зоны российских обстрелов власти Херсонской области увеличили территорию обязательной эвакуации населения. Соответствующее решение принял Совет обороны области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина, в ходе заседания была проанализирована ситуация в населенных пунктах, ежедневно подвергающихся российским атакам, после чего перечень территорий, жители которых должны эвакуироваться, был расширен.
По словам Прокудина, самую большую обеспокоенность вызывает ситуация в Херсонской, Нововоронцовской и Бериславской громадах, где российские войска постоянно расширяют географию обстрелов.
В зону обязательной эвакуации включены населенные пункты Крещеновского старостинского округа, село Чаривное, поселок Зеленовка, микрорайон "Текстильный" в Херсоне, а также отдельные улицы Центрального, Корабельного и Днепровского районов города. В частности, речь идет об улицах Университетской, Театральной, Белорусской, Коммунальной и ряде улиц и переулков в направлении рек Кошова и Днепра.
На территориях, где объявлена обязательная эвакуация, также запретят въезд семьям с детьми из-за высокого уровня угрозы их жизни и здоровью.
Кроме того, Совет обороны одобрил закупку мобильных укрытий, которые установят на наиболее опасных участках автомобильных дорог. Также область приобретет дополнительные средства защиты для объектов критической инфраструктуры, проведет капитальный ремонт укрытия в одном из учебных заведений и реконструкцию оборудования в больнице.
Отдельно в ходе заседания рассмотрели результаты мобилизационной кампании и работы военно-медицинских комиссий, согласовали закупку материально-технических средств для Сил обороны, а также обсудили безопасность пригородных пассажирских перевозок.
В связи с оперативной обстановкой власти скорректируют схемы движения общественного транспорта — часть маршрутов будет сокращена. Также участники заседания обсудили безопасную работу автозаправочных станций в условиях постоянных атак российских беспилотников и ракет.
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