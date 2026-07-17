На Херсонщині розширили зону обов’язкової евакуації через посилення російських обстрілів

Через погіршення безпекової ситуації та розширення зони російських обстрілів влада Херсонської області збільшила територію обов'язкової евакуації населення. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під час засідання проаналізували ситуацію у громадах, які щодня потерпають від російських атак, після чого перелік територій, жителям яких необхідно евакуюватися, було розширено.

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За словами Прокудіна, найбільше занепокоєння викликає ситуація у Херсонській, Нововоронцовській та Бериславській громадах, де російські війська постійно розширюють географію обстрілів.

До зони обов'язкової евакуації включили населені пункти Хрещенівського старостинського округу, село Чарівне, селище Зеленівка, мікрорайон "Текстильний" у Херсоні, а також окремі вулиці Центрального, Корабельного та Дніпровського районів міста. Зокрема, йдеться про вулиці Університетську, Театральну, Білоруську, Комунальну та низку вулиць і провулків у напрямку річок Кошова та Дніпро.

На територіях, де оголошено обов'язкову евакуацію, також заборонять в'їзд сім'ям із дітьми через високий рівень загрози їхньому життю та здоров'ю.

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Крім того, Рада оборони погодила закупівлю мобільних укриттів, які встановлять на найбільш небезпечних ділянках автомобільних доріг. Також область придбає додаткові засоби захисту для об'єктів критичної інфраструктури, проведе капітальний ремонт укриття в одному з навчальних закладів та реконструкцію обладнання в лікарні.

Окремо під час засідання розглянули результати мобілізаційної кампанії та роботи військово-лікарських комісій, погодили закупівлю матеріально-технічних засобів для Сил оборони, а також обговорили безпеку приміських пасажирських перевезень.

У зв'язку з оперативною обстановкою влада скоригує схеми руху громадського транспорту – частину маршрутів буде скорочено. Також учасники засідання обговорили безпечну роботу автозаправних станцій в умовах постійних атак російських безпілотників і ракет.

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