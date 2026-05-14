Обов’язкову евакуацію дітей оголосили із двох селищ Херсонської громади, - МВА

У Херсонській області оголосили обов’язкову евакуацію дітей разом з батьками із селищ Наддніпрянське та Молодіжне Херсонської громади через погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько за підсумками засідання Ради оборони області, передає Цензор.НЕТ.

Погіршення безпекової ситуації

"Ухвалено рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з окремих населених пунктів Наддніпрянського старостинського округу через погіршення безпекової ситуації та активізацію ворожих дронових атак", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться, зокрема, про евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з Наддніпрянського та Молодіжного.

"Закликаю жителів не зволікати з евакуацією та подбати про безпеку своїх родин", - наголосив Шанько.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували Корабельний район Херсона, внаслідок чого загинула жінка. Під ударом також авто Управління ООН з координації гуманітарних справ.

