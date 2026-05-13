Артилерія та FPV-дрони РФ накрили Херсонщину: загинули двоє людей, 26 поранених. ФОТОрепортаж
Від ночі 13 травня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу. дві людини загинули, ще 26 цивільних травмовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії в Херсонській області дві людини загинули, ще 26 цивільних отримали травми, є постраждалі у важкому стані", - ідеться в повідомленні.
Надіївка
- у Надіївці від ворожого FPV-дрона загинула жінка, ще одна – дістала поранень.
Комишани
- через обстріл з боку армії рф літня жінка отримала травми, не сумісні з життям.
Херсон та Комишани
- від наслідків застосування FPV та артилерії постраждало ще 24 цивільних.
- З них дев’ятеро – перебували у маршрутному автобусі, що пересувався обласним центром.
- Ще двоє – рятувальники – дрон влучив у службовий автомобіль.
Дудчани
- чоловік за кермом автомобіля наїхав на міну, від вибуху якої травмувався.
Також від російських атак отримали поранення співробітники поліції.
Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, пасажирський автобус, інший автотранспорт.
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