Артиллерия и FPV-дроны РФ обстреляли Херсонщину: двое погибших, 26 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 13 мая 2026 года российская армия обстреляла населенные пункты Херсонской области из ствольной и реактивной артиллерии, а также с помощью дронов различных типов. Два человека погибли, еще 26 гражданских лиц получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

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"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии в Херсонской области два человека погибли, еще 26 гражданских получили травмы, есть пострадавшие в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Надеевка

В Надеевке от вражеского FPV-дрона погибла женщина, еще одна получила ранения.

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Комышаны

Вследствие обстрела со стороны армии РФ пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Херсон и Комишаны

От последствий применения FPV и артиллерии пострадали еще 24 гражданских лица.

Из них девять – находились в маршрутном автобусе, который двигался по областному центру.

Еще двое – спасатели – дрон попал в служебный автомобиль.

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Дудчаны

Мужчина за рулем автомобиля наехал на мину, от взрыва которой получил травмы.

Также вследствие российских атак получили ранения сотрудники полиции.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, пассажирский автобус, другой автотранспорт.