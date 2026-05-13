Артиллерия и FPV-дроны РФ обстреляли Херсонщину: двое погибших, 26 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 13 мая 2026 года российская армия обстреляла населенные пункты Херсонской области из ствольной и реактивной артиллерии, а также с помощью дронов различных типов. Два человека погибли, еще 26 гражданских лиц получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии в Херсонской области два человека погибли, еще 26 гражданских получили травмы, есть пострадавшие в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Надеевка
- В Надеевке от вражеского FPV-дрона погибла женщина, еще одна получила ранения.
Комышаны
- Вследствие обстрела со стороны армии РФ пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Херсон и Комишаны
- От последствий применения FPV и артиллерии пострадали еще 24 гражданских лица.
- Из них девять – находились в маршрутном автобусе, который двигался по областному центру.
- Еще двое – спасатели – дрон попал в служебный автомобиль.
Дудчаны
- Мужчина за рулем автомобиля наехал на мину, от взрыва которой получил травмы.
Также вследствие российских атак получили ранения сотрудники полиции.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, пассажирский автобус, другой автотранспорт.
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