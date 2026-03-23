У зонах евакуації на Херсонщині залишаються 35 дітей: влада закликає виїжджати

У Херсонській громаді у зонах примусової евакуації сімей із дітьми залишаються близько 35 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в ефірі "Єдиних новин".

За його словами, попри постійні евакуаційні заходи, частина мешканців продовжує залишатися у небезпечних районах.

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Подробиці

"Якщо брати по статистиці, то у зонах примусової евакуації сімей з дітьми дітей знаходиться близько 35, за нашими розрахунками, це тільки дітей. А якщо брати взагалі у зонах обов’язкової евакуації, то це понад 3 тис. людей ще проживає", – зазначив Шанько.

Він підкреслив, що евакуація в громаді триває у постійному режимі.

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Що відомо

У Херсонській громаді визначено зони обов’язкової евакуації, зокрема й такі, де застосовується примусовий виїзд сімей із дітьми.

Це стосується територій, де безпекова ситуація залишається складною.

За словами очільника МВА, евакуаційні заходи здійснюються у співпраці з волонтерами та правоохоронцями.

Людей переміщують до більш безпечних регіонів України або в інші райони області.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, із двох громад у Херсонській області евакуюють у примусовий спосіб 46 дітей разом із батьками або законними представниками.

Частина родин із дітьми планують переїхати до більш безпечних територій у межах Херсонської громади, до Миколаєва та Одеси.

Окрім того, є попередні домовленості щодо можливого розміщення родин у Кривому Розі, а також у Полтавській, Кіровоградській, Волинській, Вінницькій та Одеській областях.

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