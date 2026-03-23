В зонах эвакуации на Херсонщине остаются 35 детей: власти призывают выезжать
В Херсонской общине в зонах принудительной эвакуации семей с детьми остаются около 35 детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в эфире "Единых новостей".
По его словам, несмотря на постоянные эвакуационные меры, часть жителей продолжает оставаться в опасных районах.
Подробности
"Если брать по статистике, то в зонах принудительной эвакуации семей с детьми находится около 35, по нашим расчетам, это только детей. А если брать вообще в зонах обязательной эвакуации, то это более 3 тыс. человек еще проживает", – отметил Шанько.
Он подчеркнул, что эвакуация в громаде продолжается в постоянном режиме.
Что известно
В Херсонской громаде определены зоны обязательной эвакуации, в том числе и такие, где применяется принудительный выезд семей с детьми.
Это касается территорий, где ситуация с безопасностью остается сложной.
По словам главы ГВА, эвакуационные мероприятия осуществляются в сотрудничестве с волонтерами и правоохранителями.
Людей перемещают в более безопасные регионы Украины или в другие районы области.
Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, из двух громад в Херсонской области принудительно эвакуируют 46 детей вместе с родителями или законными представителями.
Часть семей с детьми планируют переехать в более безопасные территории в пределах Херсонской громады, в Николаев и Одессу.
Кроме того, есть предварительные договоренности о возможном размещении семей в Кривом Роге, а также в Полтавской, Кировоградской, Волынской, Винницкой и Одесской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль