В зонах эвакуации на Херсонщине остаются 35 детей: власти призывают выезжать

В Херсонской общине в зонах принудительной эвакуации семей с детьми остаются около 35 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в эфире "Единых новостей".

По его словам, несмотря на постоянные эвакуационные меры, часть жителей продолжает оставаться в опасных районах.

"Если брать по статистике, то в зонах принудительной эвакуации семей с детьми находится около 35, по нашим расчетам, это только детей. А если брать вообще в зонах обязательной эвакуации, то это более 3 тыс. человек еще проживает", – отметил Шанько.

Он подчеркнул, что эвакуация в громаде продолжается в постоянном режиме.

В Херсонской громаде определены зоны обязательной эвакуации, в том числе и такие, где применяется принудительный выезд семей с детьми.

Это касается территорий, где ситуация с безопасностью остается сложной.

По словам главы ГВА, эвакуационные мероприятия осуществляются в сотрудничестве с волонтерами и правоохранителями.

Людей перемещают в более безопасные регионы Украины или в другие районы области.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, из двух громад в Херсонской области принудительно эвакуируют 46 детей вместе с родителями или законными представителями.

Часть семей с детьми планируют переехать в более безопасные территории в пределах Херсонской громады, в Николаев и Одессу.

Кроме того, есть предварительные договоренности о возможном размещении семей в Кривом Роге, а также в Полтавской, Кировоградской, Волынской, Винницкой и Одесской областях.

