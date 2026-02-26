4200 человек остаются в зоне обязательной эвакуации на границе Сумщины, - ОГА

Россияне не прекращают обстреливать приграничные громады Сумской области. Наиболее опасно – в 5-километровой зоне от границы, где продолжается эвакуация населения.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Детей эвакуировали

В частности, отмечается, что в пределах этой зоны эвакуации подлежат жители 116 населенных пунктов. 4 200 человек все еще остаются в 5-километровой зоне.

Отмечается, что детей среди них нет.

"Те, кто не выехал, написали официальный отказ. Это их право. Мы понимаем, как трудно покидать родной дом. Но важно честно сказать: в зоне постоянных обстрелов безопасности нет", - подчеркнул Григоров.

Жителей призывают уезжать

Он также отметил, что медики, спасатели и полицейские не раз попадали под вражеские удары, когда ехали на помощь. В частности, к сожалению, были и трагические случаи.

"Призываю жителей приграничья еще раз взвесить все риски. Эвакуация и расселение обеспечены. Пока есть возможность безопасного выезда - воспользуйтесь ею", - добавил глава ОВА.

