4200 людей залишаються в зоні обов’язкової евакуації на прикордонні Сумщини, - ОВА

Росіяни не припиняють обстрілювати прикордонні громади Сумської області. Найбільш небезпечно – у 5-кілометровій зоні від кордону, де триває евакуація населення.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Дітей евакуювали

Так, зазначається, що в межах цієї зони евакуації підлягають жителі 116 населених пунктів. 4 200 людей усе ще залишаються у 5-кілометровій зоні.

наголошується, що дітей серед них немає.

"Ті, хто не виїхав, написали офіційну відмову. Це їхнє право. Ми розуміємо, як важко залишати рідний дім. Але важливо чесно сказати: у зоні постійних обстрілів безпеки немає", - наголосив Григоров.

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Мешканців закликають виїжджати

Він також зауважив, що медики, рятувальники та поліцейські не раз потрапляли під ворожі удари, коли їхали на допомогу. Зокрема, на жаль, були й трагічні випадки.

"Закликаю жителів прикордоння ще раз зважити всі ризики. Евакуація і розселення забезпечені. Поки є можливість безпечного виїзду – скористайтеся нею", - додав голова ОВА.

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