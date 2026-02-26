4200 людей залишаються в зоні обов’язкової евакуації на прикордонні Сумщини, - ОВА
Росіяни не припиняють обстрілювати прикордонні громади Сумської області. Найбільш небезпечно – у 5-кілометровій зоні від кордону, де триває евакуація населення.
Про це повідомляє голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Дітей евакуювали
Так, зазначається, що в межах цієї зони евакуації підлягають жителі 116 населених пунктів. 4 200 людей усе ще залишаються у 5-кілометровій зоні.
наголошується, що дітей серед них немає.
"Ті, хто не виїхав, написали офіційну відмову. Це їхнє право. Ми розуміємо, як важко залишати рідний дім. Але важливо чесно сказати: у зоні постійних обстрілів безпеки немає", - наголосив Григоров.
Мешканців закликають виїжджати
Він також зауважив, що медики, рятувальники та поліцейські не раз потрапляли під ворожі удари, коли їхали на допомогу. Зокрема, на жаль, були й трагічні випадки.
"Закликаю жителів прикордоння ще раз зважити всі ризики. Евакуація і розселення забезпечені. Поки є можливість безпечного виїзду – скористайтеся нею", - додав голова ОВА.
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