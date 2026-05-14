Обязательную эвакуацию детей объявили из двух поселков Херсонской громады, - ГВА
В Херсонской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями из поселков Надднепрянское и Молодежное Херсонской громады в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько по итогам заседания Совета обороны области, передает Цензор.НЕТ.
Ухудшение ситуации с безопасностью
"Принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из отдельных населенных пунктов Надднепрянского старостинского округа из-за ухудшения ситуации с безопасностью и активизации вражеских дроновых атак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет, в частности, об эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из Надднепрянского и Молодежного.
"Призываю жителей не медлить с эвакуацией и позаботиться о безопасности своих семей", - подчеркнул Шанько.
Что предшествовало
Напомним, накануне россияне атаковали Корабельный район Херсона, в результате чего погибла женщина. Под ударом также оказался автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль