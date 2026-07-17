Генштаб опроверг заявления о блокировании заявлений военных: запретов на публичные выступления нет

Генеральный штаб ВСУ заявил, что информация о существовании распорядительных документов главнокомандующего Александра Сырского, якобы запрещающих военнослужащим выражать собственную позицию в соцсетях, давать интервью и делать заявления, не соответствует действительности.

Об этом сообщил пресс-центр Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

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Как регулируется взаимодействие со СМИ

В Генеральном штабе подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины в своей деятельности четко руководствуются действующими нормативно-правовыми актами. В настоящее время основными руководящими документами, определяющими правила взаимодействия военных с прессой, являются:

приказ Министерства обороны Украины от 20.12.2023 № 763 (с изменениями) "О дополнительных мерах по выполнению задач государственной информационной политики в сфере обороны в особый период и в условиях чрезвычайного или военного положения";

приказ Главнокомандующего ВСУ от 03.03.2022 года № 73 (с изменениями) "Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями СМИ на время действия правового режима военного положения".

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В ведомстве добавили, что для уточнения отдельных аспектов коммуникации в войска периодически направляются распоряжения и поручения, призванные обеспечить выполнение именно этих базовых приказов.

"Одно из последних таких распоряжений касалось исключительно распространения информации об изменениях оперативной обстановки в районах боевых действий в СМИ, на официальных страницах в соцсетях и т. п. Речь идет прежде всего о безопасности применения войск (сил) и информационной безопасности.

Запрета военнослужащим на взаимодействие со СМИ, публичные выступления, интервью или заявления в распоряжении не содержалось", — добавил Генштаб.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее волонтер и военный медик Алина Михайлова заявила о давлении на военнослужащих, поддерживающих мирные акции протеста. По её словам, участие в таких мероприятиях может обернуться для военных выговорами, лишением должностей и "профилактическими беседами" с командованием.

Военнослужащий Сергей Гнездилов официально подтвердил информацию о масштабной кампании давления и запугивания командиров и военных, поддержавших экс-министра обороны Михаила Федорова.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что в СБС не допускают никаких репрессий в отношении военных, и пообещал проверить информацию о возможном давлении на военных, поддерживающих митинги против отставки Михаила Федорова.

Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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