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Новости Давление на военных
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Генштаб опроверг заявления о блокировании заявлений военных: запретов на публичные выступления нет

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Генеральный штаб ВСУ заявил, что информация о существовании распорядительных документов главнокомандующего Александра Сырского, якобы запрещающих военнослужащим выражать собственную позицию в соцсетях, давать интервью и делать заявления, не соответствует действительности.

Об этом сообщил пресс-центр Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

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Как регулируется взаимодействие со СМИ

В Генеральном штабе подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины в своей деятельности четко руководствуются действующими нормативно-правовыми актами. В настоящее время основными руководящими документами, определяющими правила взаимодействия военных с прессой, являются:

  • приказ Министерства обороны Украины от 20.12.2023 № 763 (с изменениями) "О дополнительных мерах по выполнению задач государственной информационной политики в сфере обороны в особый период и в условиях чрезвычайного или военного положения";
  • приказ Главнокомандующего ВСУ от 03.03.2022 года № 73 (с изменениями) "Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями СМИ на время действия правового режима военного положения".

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В ведомстве добавили, что для уточнения отдельных аспектов коммуникации в войска периодически направляются распоряжения и поручения, призванные обеспечить выполнение именно этих базовых приказов.

"Одно из последних таких распоряжений касалось исключительно распространения информации об изменениях оперативной обстановки в районах боевых действий в СМИ, на официальных страницах в соцсетях и т. п. Речь идет прежде всего о безопасности применения войск (сил) и информационной безопасности.

Запрета военнослужащим на взаимодействие со СМИ, публичные выступления, интервью или заявления в распоряжении не содержалось", — добавил Генштаб.

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Что предшествовало?

  • Напомним, ранее волонтер и военный медик Алина Михайлова заявила о давлении на военнослужащих, поддерживающих мирные акции протеста. По её словам, участие в таких мероприятиях может обернуться для военных выговорами, лишением должностей и "профилактическими беседами" с командованием.
  • Военнослужащий Сергей Гнездилов официально подтвердил информацию о масштабной кампании давления и запугивания командиров и военных, поддержавших экс-министра обороны Михаила Федорова.
  • Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что в СБС не допускают никаких репрессий в отношении военных, и пообещал проверить информацию о возможном давлении на военных, поддерживающих митинги против отставки Михаила Федорова.

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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Автор: 

Генштаб ВС (8358) цензура (1291) военнослужащие (6610) ВСУ (7980)
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Топ комментарии
+19
Та звісно. Віримо кожному слову совкоГенштабу.
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17.07.2026 21:28 Ответить
+10
хлопці, ви не брехуни? - нє, ми не брехуни!
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17.07.2026 21:29 Ответить
+8
А ще у Сирського нема ніякого конфлікту з Федоровим. Він його з дитинства підтримує. 😁
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17.07.2026 21:32 Ответить

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