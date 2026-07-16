Украина вернула тела ещё 501 погибшего защитника

В Украину в результате репатриационных мероприятий были возвращены тела 501 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Координационном штабе отметили, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных тел.

Репатриацию удалось провести благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса омбудсмена, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий.

Читайте: Украина вернула тела 528 погибших защитников в рамках репатриационных мероприятий. ФОТОрепортаж