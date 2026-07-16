Україна повернула тіла ще 501 загиблого захисника

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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У Координаційному штабі зазначили, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих тіл.

Репатріацію вдалося провести завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмана, ДСНС та інших структур сектору безпеки і оборони.

У Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

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