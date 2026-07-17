Мадяр отреагировал на информацию о "репрессиях" в отношении военных, участвующих в митингах

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что в СБС не допускают никаких репрессий в отношении военных, и пообещал проверить информацию о возможном давлении на военных, поддерживающих митинги против отставки Михаила Федорова.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В СБС никакие репрессии в отношении военных не допускаются, точно так же, как и другие правонарушения. Поэтому этот абсурд я комментировать не буду. Ни времени, ни желания — в "боевой обстановке" по уши.

Если кому-то известно что-то другое, приветствую обращение, прошу господина: [email protected] — канал прямой связи, который ранее был обнародован и реально работает.

Гарантирую обратную связь по любым деликатным вопросам нарушений, злоупотреблений, насилия, коррупции и т. д. Но прошу не злоупотреблять и не спамить информацией, не касающейся вышеизложенной тематики нарушений", — подчеркнул он.

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Также он пообещал выяснить, кто именно из медслужбы группировки и по чьему указанию интересовался бывшим военнослужащим СБС, принявшим участие в митинге.

"Судя по предварительной информации, сенсацию раздули необоснованно, а не из-за фактического давления. Новости же, как это свойственно тренду, услышали и гиперболизировали. У нас собрались не те бойцы, которые будут терпеть давление и молчать. Хотя разных хватает", — пояснил он.

"Что касается распространяемого сегодня утверждения о КСБС, командование которого якобы "не знает, что происходит на позициях": боевое ядро командования Сил беспилотных систем находится в полном составе, а именно: командующий Группировкой СБС, начальник штаба СБС и четыре заместителя по "боевым вопросам" безвыезно и бессрочно находятся в зоне боевых действий, выполняя задачи в бригадах и корпусах.

Подчеркиваю — все командиры находятся в районах выполнения задач. Речь идет о ядре командования, состоящем исключительно из боевых командиров, каждый из которых своим крестом войны и опытом проложил путь по позициям собственными ногами: экс-командир 414-й бригады Мадяр, экс-командир 28-й бригады Халабуда, экс-командир 427-й бригады Хасан, действующий командир 414-й бригады Клима, экс-командир "Феникс" Земляк, экс-командир 2-го батальона 414-й бригады Адвокат и другие казаки. Это и есть нынешнее командование СБС, что не является тайной.

"Не раскачивайте ради раскачивания", — подытожил он.

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Напомним, ранее волонтер и военный медик Алина Михайлова заявила о давлении на военнослужащих, поддерживающих мирные акции протеста. По её словам, участие в таких мероприятиях может обернуться для военных выговорами, потерей должностей и "профилактическими беседами" с командованием.

Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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