Мадяр відреагував на інформацію про "репресії" військових, які беруть участь у мітингах
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що у СБС не толерують жодних репресій щодо військових та пообіцяв перевірити інформацію про можливий тиск на військових, які підтримують мітинги проти відставки Михайла Федорова.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"В Мадяра у СБС жодні репресії військових не толеруються, рівно, як і інші правопорушення. Тому абсурду я не коментуватиму. Ні часу, ні бажання,- у "бойовці" з головою.
Якщо комусь відомо щось інше, велкам на звʼязок, прошу пана: [email protected] ,- канал прямої комунікації, котрий раніше був оприлюднений і реально працює.
Гарантую зворотній звʼязок з будь-яких чутливих питань порушень, зловживань, насильства, корупції, тощо. Але прошу не зловживати і не спамити інфо, що не стосується вищевикладеної тематики порушень", - наголосив він.
Також він пообіцяв з'ясувати, хто саме з медслужби угруповання та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем СБС, що взяв участь у мітингу.
"З попередньої інформації сенсацію зчинили неосмислено, а не по факту тиску. Змі ж, притаманно тренду, почуте-гіперболізували. Не ті у нас бійці зібралися, котрі терпітимуть тиск і мовчатимуть. Хоча різних вистачає", - пояснив він.
"За поширюване сьогодні твердження про КСБС, командування котрого типу "не знає, що відбувається на позиціях": бойове ядро командування Сил безпілотних систем у повному складі, а саме: командувач Угруповання СБС, Начальник штабу СБС та чотири заступники з "бойовки" безвиїзно та безтерміново знаходяться у зоні бойових дій при виконанні у бригадах та корпусах.
Наголошую - усі командири в районах виконання. Мова про ядро командування, що складається виключно з бойових командирів, кожний з котрих свій хрест війни та досвід тривало протопав позиціями двома ніжками: екс-командир 414 бригади Мадяр, екс-командир 28 бригади Халабуда, екс-командир 427 бригади Хасан, діючий командир 414 бригади Кліма, екс-командир "Фенікс"Земляк, екс-командир 2 бату 414 бригади Адвокат та інші Козаки. Це і є поточне командування СБС, що не є таємницею.
Не хитайте заради хитати", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше волонтерка та військова медикиня Аліна Михайлова заявила про тиск на військовослужбовців, які підтримують мирні акції протесту. За її словами, участь у таких заходах може обернутися для військових доганами, втратою посад і "профілактичними розмовами" з командуванням.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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а особливо військових , які там беруть
участь !
Відчувають страх пепед народом , який
завдасть одне питання :,, Скільки можна красти і дурити
Українців?"