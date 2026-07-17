Федоров не бачить себе радником Зеленського, але залишиться в команді, - ОП

Колишній міністр оборони Михайло Федоров залишиться у команді президента Зеленського.

Про це заявив радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Михайло сам сказав, що не бачить себе в якості радника Президента чи деяких інших позицій, про які вони говорили, але, звісно, у них спільний інтерес працювати разом у команді", - сказав він.

Раніше Михайло Федоров розповів, що Зеленський запропонував йому стати радником, але він відмовився.

Глава держави сказав, що Федоров залишиться в його команді. Його точну роль озвучать пізніше.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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