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Федоров не бачить себе радником Зеленського, але залишиться в команді, - ОП
Колишній міністр оборони Михайло Федоров залишиться у команді президента Зеленського.
Про це заявив радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Михайло сам сказав, що не бачить себе в якості радника Президента чи деяких інших позицій, про які вони говорили, але, звісно, у них спільний інтерес працювати разом у команді", - сказав він.
Раніше Михайло Федоров розповів, що Зеленський запропонував йому стати радником, але він відмовився.
Глава держави сказав, що Федоров залишиться в його команді. Його точну роль озвучать пізніше.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
Топ коментарі
+9 Дан Корвин
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+7 Gary Grant
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+6 Владимир Одесса #571719
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