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Новини Відставка Федорова
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Федоров не бачить себе радником Зеленського, але залишиться в команді, - ОП

Федоров залишиться в команді Зеленського, кажуть в ОП

Колишній міністр оборони Михайло Федоров залишиться у команді президента Зеленського.

Про це заявив радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Михайло сам сказав, що не бачить себе в якості радника Президента чи деяких інших позицій, про які вони говорили, але, звісно, у них спільний інтерес працювати разом у команді", - сказав він.

Раніше Михайло Федоров розповів, що Зеленський запропонував йому стати радником, але він відмовився.

Глава держави сказав, що Федоров залишиться в його команді. Його точну роль озвучать пізніше.

Читайте: Військова Михайлова: Мені дзвонили та питали, де служить хлопець, який кличе на протести за Федорова

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Читайте: Людей не почули, влада хоче перечекати: о 20:00 відбудеться акція на підтримку Федорова в Києві

Автор: 

Зеленський Володимир (28388) Федоров Михайло (1241) Офіс Президента (2105) Литвин Дмитро (36)
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Топ коментарі
+9
Кацапа Сырского ненавидят как в армии, так и в обществе. Лучше кандидата(высшее в ВСУ звание, Герой Украины и т.д.), который ответит за просранную войну(не Зегевара же) не найти.
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17.07.2026 14:03 Відповісти
+7
******* з гарему члєнограя дімочка литвин вам зараз розкаже,який сирський маладєц.
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17.07.2026 14:03 Відповісти
+6
Агент фсб дерьмак порадив ватнику зеле руського мясника сирського з родичами в ********** (через яких його можна шантажувати) зробити головнокомандувачем! Зеля виконав вказівку рашистського агента дерьмака, а зараз ще послав його (но не за русским воєнним кораблем), а в ставку сирського злодіяння проти України замишляти. Бо ясно же що нічого доброго вони для України робити не будуть!
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17.07.2026 14:03 Відповісти

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