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Новости Отставка Федорова
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Федоров не видит себя советником Зеленского, но останется в команде, - ОП

Федоров останется в команде Зеленского, говорят в ОП

Бывший министр обороны Михаил Федоров останется в команде президента Зеленского.

Об этом заявил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Что известно?

"Михаил сам сказал, что не видит себя в качестве советника президента или на некоторых других должностях, о которых они говорили, но, конечно, у них общий интерес - работать вместе в команде", - сказал он.

Ранее Михаил Федоров рассказал, что Зеленский предложил ему стать советником, но он отказался.

Глава государства заявил, что Федоров останется в его команде. Его точная роль будет озвучена позже.

Читайте: Военная Михайлова: Мне звонили и спрашивали, где служит парень, призывающий на протесты в поддержку Федорова

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Читайте: Людей не услышали, власть хочет переждать: в 20:00 состоится акция в поддержку Федорова в Киеве

Автор: 

Зеленский Владимир (24863) Федоров Михаил (836) Офис Президента (1876) Литвин Дмитрий (36)
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Топ комментарии
+9
Кацапа Сырского ненавидят как в армии, так и в обществе. Лучше кандидата(высшее в ВСУ звание, Герой Украины и т.д.), который ответит за просранную войну(не Зегевара же) не найти.
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17.07.2026 14:03 Ответить
+7
******* з гарему члєнограя дімочка литвин вам зараз розкаже,який сирський маладєц.
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17.07.2026 14:03 Ответить
+6
Агент фсб дерьмак порадив ватнику зеле руського мясника сирського з родичами в ********** (через яких його можна шантажувати) зробити головнокомандувачем! Зеля виконав вказівку рашистського агента дерьмака, а зараз ще послав його (но не за русским воєнним кораблем), а в ставку сирського злодіяння проти України замишляти. Бо ясно же що нічого доброго вони для України робити не будуть!
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17.07.2026 14:03 Ответить

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