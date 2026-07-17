Федоров не видит себя советником Зеленского, но останется в команде, - ОП

Бывший министр обороны Михаил Федоров останется в команде президента Зеленского.

Об этом заявил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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"Михаил сам сказал, что не видит себя в качестве советника президента или на некоторых других должностях, о которых они говорили, но, конечно, у них общий интерес - работать вместе в команде", - сказал он.

Ранее Михаил Федоров рассказал, что Зеленский предложил ему стать советником, но он отказался.

Глава государства заявил, что Федоров останется в его команде. Его точная роль будет озвучена позже.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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