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Після допису на підтримку Федорова дзвонили всім моїм командирам, - Гнезділов
Військовий Сергій Гнезділов повідомив про тиск після публікації дописів на підтримку Михайла Федорова.
Про це він повідомив у коментарях до допису Аліни Михайлової, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я опублікував допис о 21:00. Наступного дня, о 6 ранку всім моїм командирам вже подзвонили.
Швидкість ах#євающа, шкода що тиснуть на них, не розуміючи, що так натиснути майже неможливо. А командирів шкода", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше волонтерка та військова медикиня Аліна Михайлова заявила про тиск на військовослужбовців, які підтримують мирні акції протесту. За її словами, участь у таких заходах може обернутися для військових доганами, втратою посад і "профілактичними розмовами" з командуванням.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
Топ коментарі
+8 Tierre
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+4 Псамметих II
показати весь коментар17.07.2026 14:27 Відповісти Посилання
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