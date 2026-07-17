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Новини Відставка Федорова
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Після допису на підтримку Федорова дзвонили всім моїм командирам, - Гнезділов

На військових, які підтримують Федорова, тиснуть

Військовий Сергій Гнезділов повідомив про тиск після публікації дописів на підтримку Михайла Федорова.

Про це він повідомив у коментарях до допису Аліни Михайлової, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я опублікував допис о 21:00. Наступного дня, о 6 ранку всім моїм командирам вже подзвонили.

Швидкість ах#євающа, шкода що тиснуть на них, не розуміючи, що так натиснути майже неможливо. А командирів шкода", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше волонтерка та військова медикиня Аліна Михайлова заявила про тиск на військовослужбовців, які підтримують мирні акції протесту. За її словами, участь у таких заходах може обернутися для військових доганами, втратою посад і "профілактичними розмовами" з командуванням.

Також читайте: Федоров не бачить себе радником Зеленського, але залишиться в команді, - ОП

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Читайте: Людей не почули, влада хоче перечекати: о 20:00 відбудеться акція на підтримку Федорова в Києві

Автор: 

ЗСУ (8991) Гнезділов Сергій (19)
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Топ коментарі
+8
Що це за маячня? Хто і кому міг погрожувати неголосуванням за Зелю, коли при владі був Порошенко, люди Порошенко очолювали СБУ, поліцію і тд?
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17.07.2026 14:25 Відповісти
+6
Вот это и есть реальное отношение Зели с Сырским к Федорову. А не трепотня про "он остается в команде". А могут еще и ДБР с ГПУ натравить если не уймется
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17.07.2026 14:23 Відповісти
+4
радінщина яка хоче у ЄС
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17.07.2026 14:27 Відповісти

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