Після допису на підтримку Федорова дзвонили всім моїм командирам, - Гнезділов

Військовий Сергій Гнезділов повідомив про тиск після публікації дописів на підтримку Михайла Федорова.

Про це він повідомив у коментарях до допису Аліни Михайлової, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я опублікував допис о 21:00. Наступного дня, о 6 ранку всім моїм командирам вже подзвонили.

Швидкість ах#євающа, шкода що тиснуть на них, не розуміючи, що так натиснути майже неможливо. А командирів шкода", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше волонтерка та військова медикиня Аліна Михайлова заявила про тиск на військовослужбовців, які підтримують мирні акції протесту. За її словами, участь у таких заходах може обернутися для військових доганами, втратою посад і "профілактичними розмовами" з командуванням.

Також читайте: Федоров не бачить себе радником Зеленського, але залишиться в команді, - ОП

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Читайте: Людей не почули, влада хоче перечекати: о 20:00 відбудеться акція на підтримку Федорова в Києві