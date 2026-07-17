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Новости Отставка Федорова
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После публикации в поддержку Федорова звонили всем моим командирам, - Гнездилов

На военных, поддерживающих Федорова, оказывают давление

Военный Сергей Гнездилов сообщил о давлении после публикации постов в поддержку Михаила Федорова.

Об этом он сообщил в комментариях к посту Алины Михайловой, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я опубликовал пост в 21:00. На следующий день, в 6 утра, всем моим командирам уже позвонили.

Скорость просто ошеломляющая, жаль, что давят на них, не понимая, что так надавить практически невозможно. А командиров жаль", - отметил он.

Напомним, ранее волонтер и военный медик Алина Михайлова заявила о давлении на военнослужащих, поддерживающих мирные акции протеста. По ее словам, участие в таких мероприятиях может обернуться для военных выговорами, потерей должностей и "профилактическими беседами" с командованием.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Читайте: Людей не услышали, власть хочет переждать: в 20:00 в Киеве состоится акция в поддержку Федорова

Автор: 

ВСУ (7980) Сергей Гнездилов (19)
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Топ комментарии
+10
Що це за маячня? Хто і кому міг погрожувати неголосуванням за Зелю, коли при владі був Порошенко, люди Порошенко очолювали СБУ, поліцію і тд?
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17.07.2026 14:25 Ответить
+9
Вот это и есть реальное отношение Зели с Сырским к Федорову. А не трепотня про "он остается в команде". А могут еще и ДБР с ГПУ натравить если не уймется
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17.07.2026 14:23 Ответить
+6
радінщина яка хоче у ЄС
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17.07.2026 14:27 Ответить

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