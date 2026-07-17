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После публикации в поддержку Федорова звонили всем моим командирам, - Гнездилов
Военный Сергей Гнездилов сообщил о давлении после публикации постов в поддержку Михаила Федорова.
Об этом он сообщил в комментариях к посту Алины Михайловой, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Я опубликовал пост в 21:00. На следующий день, в 6 утра, всем моим командирам уже позвонили.
Скорость просто ошеломляющая, жаль, что давят на них, не понимая, что так надавить практически невозможно. А командиров жаль", - отметил он.
Напомним, ранее волонтер и военный медик Алина Михайлова заявила о давлении на военнослужащих, поддерживающих мирные акции протеста. По ее словам, участие в таких мероприятиях может обернуться для военных выговорами, потерей должностей и "профилактическими беседами" с командованием.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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