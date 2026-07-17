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Новини Тиск на військових
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Генштаб спростував блокування заяв військових: Заборон на публічні виступи немає

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Генеральний штаб ЗСУ заявив, що інформація про існування розпорядчих документів головнокомандувача Олександра Сирського, які начебто забороняють військовослужбовцям висловлення власної позиції в соцмережах, інтерв’ю та заяви, не відповідає дійсності.

Про це повідомив пресцентр Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

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Як регулюється взаємодія зі ЗМІ

У Генеральному штабі наголосили, що Збройні Сили України у своїй діяльності чітко керуються чинними нормативно-правовими актами. Нині основними керівними документами, які визначають правила взаємодії військових із пресою, є:

  • наказ Міністерства оборони України від 20.12.2023 №763 (зі змінами) "Про додаткові заходи з виконання завдань державної інформаційної політики у сфері оборони в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану";
  • наказ Головнокомандувача ЗСУ від 03.03.2022 року №73 (зі змінами) "Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками медіа на час дії правового режиму воєнного стану".

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У відомстві додали, що для уточнення окремих аспектів комунікації у війська періодично направляються розпорядження та доручення, які покликані забезпечити виконання саме цих базових наказів.

"Одне з останніх таких розпоряджень стосувалося виключно поширення інформації щодо змін оперативної обстановки в районах бойових дій у медіа, на офіційних сторінках у соцмережах тощо. Йдеться насамперед про безпеку застосування військ (сил) та інформаційну безпеку.

Заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв’ю чи заяви у розпорядженні не містилося", — додав Генштаб.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше волонтерка та військова медикиня Аліна Михайлова заявила про тиск на військовослужбовців, які підтримують мирні акції протесту. За її словами, участь у таких заходах може обернутися для військових доганами, втратою посад і "профілактичними розмовами" з командуванням.
  • Військовослужбовець Сергій Гнезділов офіційно підтвердив інформацію про масштабну кампанію тиску та залякування командирів та військових, які підтримали ексміністра оборони Михайла Федорова.
  • Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що у СБС не толерують жодних репресій щодо військових та пообіцяв перевірити інформацію про можливий тиск на військових, які підтримують мітинги проти відставки Михайла Федорова.

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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Генштаб ЗС (8671) цензура (358) військовослужбовці (5318) ЗСУ (8991)
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Топ коментарі
+13
Та звісно. Віримо кожному слову совкоГенштабу.
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17.07.2026 21:28 Відповісти
+8
хлопці, ви не брехуни? - нє, ми не брехуни!
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17.07.2026 21:29 Відповісти
+6
А ще у Сирського нема ніякого конфлікту з Федоровим. Він його з дитинства підтримує. 😁
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17.07.2026 21:32 Відповісти

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