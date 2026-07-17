Генштаб спростував блокування заяв військових: Заборон на публічні виступи немає

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що інформація про існування розпорядчих документів головнокомандувача Олександра Сирського, які начебто забороняють військовослужбовцям висловлення власної позиції в соцмережах, інтерв’ю та заяви, не відповідає дійсності.

Про це повідомив пресцентр Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

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Як регулюється взаємодія зі ЗМІ

У Генеральному штабі наголосили, що Збройні Сили України у своїй діяльності чітко керуються чинними нормативно-правовими актами. Нині основними керівними документами, які визначають правила взаємодії військових із пресою, є:

наказ Міністерства оборони України від 20.12.2023 №763 (зі змінами) "Про додаткові заходи з виконання завдань державної інформаційної політики у сфері оборони в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану";

наказ Головнокомандувача ЗСУ від 03.03.2022 року №73 (зі змінами) "Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками медіа на час дії правового режиму воєнного стану".

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У відомстві додали, що для уточнення окремих аспектів комунікації у війська періодично направляються розпорядження та доручення, які покликані забезпечити виконання саме цих базових наказів.

"Одне з останніх таких розпоряджень стосувалося виключно поширення інформації щодо змін оперативної обстановки в районах бойових дій у медіа, на офіційних сторінках у соцмережах тощо. Йдеться насамперед про безпеку застосування військ (сил) та інформаційну безпеку.

Заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв’ю чи заяви у розпорядженні не містилося", — додав Генштаб.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше волонтерка та військова медикиня Аліна Михайлова заявила про тиск на військовослужбовців, які підтримують мирні акції протесту. За її словами, участь у таких заходах може обернутися для військових доганами, втратою посад і "профілактичними розмовами" з командуванням.

Військовослужбовець Сергій Гнезділов офіційно підтвердив інформацію про масштабну кампанію тиску та залякування командирів та військових, які підтримали ексміністра оборони Михайла Федорова.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що у СБС не толерують жодних репресій щодо військових та пообіцяв перевірити інформацію про можливий тиск на військових, які підтримують мітинги проти відставки Михайла Федорова.

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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