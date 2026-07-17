СБУ та ВСП тиснуть на військових через підтримку Федорова, дзвонять навіть демобілізованим ветеранам, - Гнезділов
Військовослужбовець Сергій Гнезділов офіційно підтвердив інформацію про масштабну кампанію тиску та залякування командирів та військових, які підтримали ексміністра оборони Михайла Федорова.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Шантаж командирів та вимоги до ветеранів
Гнезділов зазначив, що спочатку не планував виносити внутрішню інформацію у публічну площину, проте масштаб тиску з боку силових структур перейшов усі межі, а його попередній коментар поширили ЗМІ.
"Це так, обдзвонюють командирів, змушують їх тиснути на тих, хто виступив в підтримку Федорова. Підключили ВСП, дійсно є хлопці, у яких проблеми через те, що відвідали мітинг. Підключили СБУ, дописи на підтримку ексміністра у військових називають "цілеспрямованим ІПСО та роботою на ворога".
Дійшло до того, що дзвонять командирам вже звільнених бійців, з вимогою "чистити сторінки", не враховуючи, що ці бійці — демобілізовані ветерани, про що сьогодні вже писала Аліна Михайлова. Сил тим, хто не приховує і каже про це публічно. І нашим командирам сил", — написав він.
Нагадаємо, раніше волонтерка та військова медикиня Аліна Михайлова заявила про тиск на військовослужбовців, які підтримують мирні акції протесту. За її словами, участь у таких заходах може обернутися для військових доганами, втратою посад і "профілактичними розмовами" з командуванням.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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