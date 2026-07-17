СБУ и ВСП оказывают давление на военных из-за поддержки Федорова, звонят даже демобилизованным ветеранам, - Гнездилов
Военнослужащий Сергей Гнездилов официально подтвердил информацию о масштабной кампании давления и запугивания командиров и военнослужащих, поддержавших экс-министра обороны Михаила Федорова.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Шантаж командиров и требования к ветеранам
Гнездилов отметил, что изначально не планировал выносить внутреннюю информацию в публичную плоскость, однако масштаб давления со стороны силовых структур перешел все границы, а его предыдущий комментарий распространили СМИ.
"Это так, обзванивают командиров, заставляют их давить на тех, кто выступил в поддержку Федорова. Подключили ВСП, действительно есть ребята, у которых проблемы из-за того, что они посетили митинг. Подключили СБУ, посты в поддержку экс-министра у военных называют "целенаправленной ИПСО и работой на врага".
Дошло до того, что звонят командирам уже уволенных бойцов с требованием "чистить страницы", не учитывая, что эти бойцы — демобилизованные ветераны, о чем сегодня уже писала Алина Михайлова. Силы тем, кто не скрывает и говорит об этом публично. И нашим командирам сил", — написал он.
Напомним, ранее волонтер и военный медик Алина Михайлова заявила о давлении на военнослужащих, поддерживающих мирные акции протеста. По ее словам, участие в таких мероприятиях может обернуться для военных выговорами, потерей должностей и "профилактическими беседами" с командованием.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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