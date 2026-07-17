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Новости Отставка Федорова
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СБУ и ВСП оказывают давление на военных из-за поддержки Федорова, звонят даже демобилизованным ветеранам, - Гнездилов

Гнездилов сделал заявление в суде

Военнослужащий Сергей Гнездилов официально подтвердил информацию о масштабной кампании давления и запугивания командиров и военнослужащих, поддержавших экс-министра обороны Михаила Федорова.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Шантаж командиров и требования к ветеранам

Гнездилов отметил, что изначально не планировал выносить внутреннюю информацию в публичную плоскость, однако масштаб давления со стороны силовых структур перешел все границы, а его предыдущий комментарий распространили СМИ.

"Это так, обзванивают командиров, заставляют их давить на тех, кто выступил в поддержку Федорова. Подключили ВСП, действительно есть ребята, у которых проблемы из-за того, что они посетили митинг. Подключили СБУ, посты в поддержку экс-министра у военных называют "целенаправленной ИПСО и работой на врага".

Дошло до того, что звонят командирам уже уволенных бойцов с требованием "чистить страницы", не учитывая, что эти бойцы — демобилизованные ветераны, о чем сегодня уже писала Алина Михайлова. Силы тем, кто не скрывает и говорит об этом публично. И нашим командирам сил", — написал он.

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Напомним, ранее волонтер и военный медик Алина Михайлова заявила о давлении на военнослужащих, поддерживающих мирные акции протеста. По ее словам, участие в таких мероприятиях может обернуться для военных выговорами, потерей должностей и "профилактическими беседами" с командованием.

Гнездилов раскрыл детали давления на военных за поддержку Федорова

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная Михайлова: Мне звонили и спрашивали, где служит парень, который призывает к протестам в поддержку Федорова

Автор: 

военнослужащие (6610) ВСУ (7980) Федоров Михаил (836) Сергей Гнездилов (20)
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Топ комментарии
+20
хто не згоден з політікою партії Зелі , того у штрафбат
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17.07.2026 18:25 Ответить
+19
Личность "бойца" каким-то образом отменяет факт обзвона и угроз?
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17.07.2026 18:36 Ответить
+18
Це тільки з подачи ЗЕленського.Отака ЗЕлена гнида.Отака у мухи срака,відірвалась ще й балака.Все,як починалось у *****: крадіть,грабуйте, гвалтуйте,бийте,вбивайте але систему охороняйте. Тут і відповідь на те чому ЗЕленський не звільняє Татарова.Він має великий вплив на правоохоронні органи,це аля-Портнов.
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17.07.2026 18:31 Ответить

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