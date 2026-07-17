Поражены два танкера, буксир, сторожевой корабль "Светляк", нефтяной терминал, НПЗ "Славнефть-Янос" и другие военные объекты противника, - Генштаб

16 июля и в ночь на 17 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поражение танкеров

Так, были поражены два танкера (один из них — газовоз) и один буксир в акваториях Черного и Азовского морей.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации.

Сторожевой корабль

Отдельно был поражен сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи (АР Крым).

Корабли проекта 10410 "Светляк" предназначены для патрулирования морской акватории, сопровождения кораблей и судов, а также могут привлекаться к выполнению задач по обеспечению действий военно-морских сил и других силовых структур Российской Федерации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Керчи после атаки дронов загорелась железнодорожная станция: сообщают о пожарах на складах и нефтебазе. ВИДЕО

Нефтяная инфраструктура

Также поражен нефтяной терминал "ТЭС-Терминал-1" и склад горюче-смазочных материалов в Керчи (АР Крым).

Кроме того, была поражена нефтебаза "Шахтерск" в Шахтерске Донецкой области.

16 июля нанесён удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-Янос" в Ярославле (Ярославская область, РФ).

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

"Славнефть-ЯНОС" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации и крупнейший НПЗ в центральной части страны. Средний объем переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы, битумы и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Российской Федерации", — сообщили в Генштабе.

Читайте также: В России после удара дрона остановился ещё один НПЗ. Он был последним крупным производителем бензина, который не подвергся атаке в этом году

Мосты и другие объекты

Пострадали железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области и автомобильный мост в районе Козиного Курской области РФ, которые противник использует для военной логистики.

Также поражен склад материально-технических средств противника в районе Покровска и командно-наблюдательный пункт противника в районе Новотроицкого Донецкой области.

Смотрите также: Поражены патрульный корабль и танкер теневого флота РФ в Геленджике, — Зеленский. ВИДЕО