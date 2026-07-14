Поражены патрульный корабль и танкер теневого флота РФ в Геленджике, - Зеленский. ВИДЕО

Наши воины продолжают налагать санкции с дальнобойным эффектом на российские предприятия и объекты, работающие на нужды войны.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удар по Башкортостану

По его словам, вБашкортостане поражен нефтеперерабатывающий завод. Это примерно в 1300 километрах от линии фронта.

"Благодарю подразделения ССО ВСУ и СБУ за меткость. В Краснодарском регионе бойцы СБС, ГУР и СБУ нанесли удар по Афипскому НПЗ. Расстояние - около 400 километров от линии фронта", - говорится в сообщении.

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Удар по флоту РФ

Кроме того, он отметил, что есть результаты и в средних ударах: в Геленджике поражены патрульный корабль и танкер теневого флота.

"Эффективная работа ВМС: около 430 километров от линии фронта. Также были успешные удары по трем танкерам теневого флота в Азовском море.



Спасибо всем нашим воинам, которые успешными операциями возвращают войну туда, откуда она пришла. Эту войну нужно завершать, и все достойные дипломатические предложения на столе", - резюмирует глава государства.

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