Поражена критически важная установка на НПЗ "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане, - ССО

В ночь на 14 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций успешно нанесли удар по "Газпром нефтехим Салават" - одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ, расположенному в городе Салават, Республика Башкортостан. Миссия проводилась во взаимодействии с подпольным повстанческим движением на территории РФ "Черная искра".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Что известно о предприятии?

"Газпромнефтехим Салават" был последним крупным производителем бензина, который еще не подвергся ударам в 2026 году.

Дроны ССО успешно достигли своих целей. По предварительным данным, поражена критически важная установка первичной перегонки нефти АВТ-6 и другие производственные мощности завода.

Чтобы добраться до предприятия, дроны ССО преодолели около 1500 километров.

"Силы специальных операций продолжают осуществлять дальнобойные санкции Украины против России", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Башкортостане после атаки дронов вспыхнул пожар на НПЗ "Газпром Нефтехим-Салават".