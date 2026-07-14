Уражено критичну установку на НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, - ССО

У ніч на 14 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно уразили "Газпром нафтохім Салават" - один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, розташований в місті Салават, Республіка Башкортостан. Місія проходила у взаємодії з підпільним повстанським рухом на території РФ "Черная искра".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Що про підприємство відомо?

"Газпром нафтохім Салават" був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у 2026 році.

Дрони ССО успішно досягли своїх цілей. За попередніми даними, уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу.

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До підприємства дрони ССО подолали близько 1500 кілометрів.

"Сили спеціальних операцій продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти росії", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Башкортостані після атаки дронів спалахнула пожежа на НПЗ "Газпром Нафтохім-Салават".

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