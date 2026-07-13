СБУ назвала цілі ударів за тиждень 40-денної операції: уражено НПЗ, нафтобази й військові об’єкти РФ

Протягом тижня СБУ уразила танкер "тіньового флоту", НПЗ, нафтобази, термінали, військові аеродроми та склади боєприпасів у РФ і на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Минулого тижня Служба безпеки України завдала серії далекобійних ударів по стратегічних військових і паливно-енергетичних об'єктах держави-агресора. Усі ці спецоперації є складовою кампанії зі системного зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, яка була затверджена Президентом України", - йдеться в повідомленні.

Ураження танкера "тіньового флоту" РФ поблизу Ялти

Морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер класу Suezmax, який входить до складу російського "тіньового флоту". Судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Попри спроби російської авіації перехопити морський дрон, Sea Baby успішно уразив кормову частину танкера.

Танкер перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та України за перевезення російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

Удари по нафтобазах і нафтоперекачувальній станції РФ

Нафтоперекачувальна станція "Черкаси" (Башкортостан) - один із ключових об'єктів системи "Транснефть – Урал", розташований за 1500 км від державного кордону України. Щонайменше вісім ударних безпілотників СБУ уразили резервуарний парк і виробничі потужності станції. Через цей об'єкт щороку транспортується майже 2 млн тонн нафтопродуктів.

Після влучань українських безпілотників на території нафтобази "Червона зоря" (Тверська область) виникла пожежа. Нафтобаза забезпечує приймання, зберігання та відпуск бензину й дизельного пального.

Крім того, атакована нафтобаза "Ставропольська" (Ставропольський край) — ще один важливий елемент паливної логістики Росії. Після удару на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Також були уражені резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1" в Керчі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через атаки дронів виробництво бензину в РФ упало до 65% від споживання, – Reuters

Ураження трьох ключових нафтових об'єктів РФ

Українські безпілотники атакували Ярославський НПЗ, нафтоналивний термінал "Висоцьк" і НПЗ "Перший завод" у Калузькій області. На одному з підприємств після удару спалахнула пожежа:

Ярославський НПЗ та нафтоперекачувальна станція "Ярославль" (Ярославська область) - один із найбільших нафтопереробних заводів РФ;

Нафтоналивний термінал морського порту "Висоцьк" (Ленінградська область) - внаслідок удару виведено з ладу два нафтоналивні стендери та уражено три резервуари з нафтопродуктами;

НПЗ "Перший завод" (Калузька область) - після удару українських безпілотників на підприємстві виникла пожежа.

Під ударами СБУ опинилися аеродром у Криму, "Панцир-С2" і склади БпЛА окупантів

СБУ повідомила про ураження військових об'єктів у Криму, Донецькій та Луганській областях, серед яких аеродром, ЗРК, місця дислокації операторів БпЛА та склад боєприпасів. Зокрема, аеродром "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму - уражено три ангари з авіаційною технікою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ вдруге за тиждень уразила аеродроми "Саки" і "Гвардійське" в окупованому Криму

Також під удар потрапили зенітний ракетний комплекс "Панцир-С2" поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група в Керчі.

У Кураховому та Гранітному (Донецька область) завдано вогневого ураження по місцях дислокації екіпажів підрозділів БпЛА, знищено склади з дронами та бойовими частинами до них, а також наземні станції керування безпілотними системами.

У Сорокиному (Луганська область) уражено склад великокаліберних засобів ураження. Після удару виникла масштабна пожежа та тривала детонація боєприпасів.

"СБУ системно переносить війну на територію Росії та завдає ударів на тимчасово окупованих територіях послаблюючи військову й економічну інфраструктуру держави-агресора. Завдяки таким спецопераціям ворог платить дедалі вищу ціну за кожен день війни проти України", - наголосили у Службі безпеки України.





