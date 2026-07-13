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СБУ назвала цели ударов за неделю 40-дневной операции: поражены НПЗ, нефтебазы и военные объекты РФ

В течение недели СБУ нанесла удары по танкеру "теневого флота", НПЗ, нефтебазам, терминалам, военным аэродромам и складам боеприпасов в РФ и на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"На прошлой неделе Служба безопасности Украины нанесла серию дальнобойных ударов по стратегическим военным и топливно-энергетическим объектам государства-агрессора. Все эти спецоперации являются частью кампании по системному снижению военно-экономического потенциала РФ, которая была утверждена Президентом Украины", - говорится в сообщении.

Поражение танкера "теневого флота" РФ вблизи Ялты

Морской дрон СБУ Sea Baby поразил танкер класса Suezmax, входящий в состав российского "теневого флота". Судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты в исключительной экономической зоне Украины. Несмотря на попытки российской авиации перехватить морской дрон, Sea Baby успешно поразил кормовую часть танкера.

Танкер находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за перевозку российской нефти в обход международных ограничений.

Удары по нефтебазам и нефтеперекачивающей станции РФ

Нефтеперекачивающая станция "Черкассы" (Башкортостан) - один из ключевых объектов системы "Транснефть - Урал", расположенный в 1500 км от государственной границы Украины. По меньшей мере восемь ударных беспилотников СБУ поразили резервуарный парк и производственные мощности станции. Через этот объект ежегодно транспортируется почти 2 млн тонн нефтепродуктов.

После попаданий украинских беспилотников на территории нефтебазы "Красная заря" (Тверская область) возник пожар. Нефтебаза обеспечивает приемку, хранение и отпуск бензина и дизельного топлива.

Кроме того, была атакована нефтебаза "Ставропольская" (Ставропольский край) - еще один важный элемент топливной логистики России. После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Также были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе "ТЕС-Терминал-1" в Керчи.

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Поражение трех ключевых нефтяных объектов РФ

Украинские беспилотники атаковали Ярославский НПЗ, нефтеналивной терминал "Высоцк" и НПЗ "Первый завод" в Калужской области. На одном из предприятий после удара вспыхнул пожар:

  • Ярославский НПЗ и нефтеперекачивающая станция "Ярославль" (Ярославская область) - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ;
  • Нефтеналивной терминал морского порта "Высоцк" (Ленинградская область) - в результате удара выведены из строя два нефтеналивных стендера и повреждены три резервуара с нефтепродуктами;
  • НПЗ "Первый завод" (Калужская область) - после удара украинских беспилотников на предприятии возник пожар.

Под ударами СБУ оказались аэродром в Крыму, "Панцирь-С2" и склады БПЛА оккупантов

СБУ сообщила о поражении военных объектов в Крыму, Донецкой и Луганской областях, среди которых аэродром, ЗРК, места дислокации операторов БПЛА и склад боеприпасов. В частности, на аэродроме "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму были поражены три ангара с авиационной техникой.

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Также под удар попали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2" вблизи Симферополя, мобильная огневая группа в Керчи.

В Курахово и Гранитном (Донецкая область) нанесены удары по местам дислокации экипажей подразделений БПЛА, уничтожены склады с дронами и боевыми частями к ним, а также наземные станции управления беспилотными системами.

В Сорокино (Луганская область) поражен склад крупнокалиберных средств поражения. После удара возник масштабный пожар и продолжалась детонация боеприпасов.

"СБУ систематически переносит войну на территорию России и наносит удары на временно оккупированных территориях, ослабляя военную и экономическую инфраструктуру государства-агрессора. Благодаря таким спецоперациям враг платит все более высокую цену за каждый день войны против Украины", - подчеркнули в Службе безопасности Украины.

СБУ заявила об ударах по аэродрому в Крыму и военным объектам'єктах РФ
СБУ заявила об ударах по аэродрому в Крыму и военным объектам'єктах РФ
СБУ заявила об ударах по аэродрому в Крыму и военным объектам'єктах РФ

Автор: 

Керчь (447) НПЗ (601) Ялта (336) Донецкая область (12606) аэродром (328) склад БК (67) Луганская область (6495) Керченский район (18) Ялтинский район (4) Волновахский район (373) Покровский район (1795) Должанский район (4) Гранитное (1) Курахово (120) Сорокино (1) Башкортостан (5) Ярославская область РФ (34) Ставропольский край РФ (12) Калужская область РФ (2) нефтебаза (21)
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