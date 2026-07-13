СБУ назвала цели ударов за неделю 40-дневной операции: поражены НПЗ, нефтебазы и военные объекты РФ

В течение недели СБУ нанесла удары по танкеру "теневого флота", НПЗ, нефтебазам, терминалам, военным аэродромам и складам боеприпасов в РФ и на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"На прошлой неделе Служба безопасности Украины нанесла серию дальнобойных ударов по стратегическим военным и топливно-энергетическим объектам государства-агрессора. Все эти спецоперации являются частью кампании по системному снижению военно-экономического потенциала РФ, которая была утверждена Президентом Украины", - говорится в сообщении.

Поражение танкера "теневого флота" РФ вблизи Ялты

Морской дрон СБУ Sea Baby поразил танкер класса Suezmax, входящий в состав российского "теневого флота". Судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты в исключительной экономической зоне Украины. Несмотря на попытки российской авиации перехватить морской дрон, Sea Baby успешно поразил кормовую часть танкера.

Танкер находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за перевозку российской нефти в обход международных ограничений.

Удары по нефтебазам и нефтеперекачивающей станции РФ

Нефтеперекачивающая станция "Черкассы" (Башкортостан) - один из ключевых объектов системы "Транснефть - Урал", расположенный в 1500 км от государственной границы Украины. По меньшей мере восемь ударных беспилотников СБУ поразили резервуарный парк и производственные мощности станции. Через этот объект ежегодно транспортируется почти 2 млн тонн нефтепродуктов.

После попаданий украинских беспилотников на территории нефтебазы "Красная заря" (Тверская область) возник пожар. Нефтебаза обеспечивает приемку, хранение и отпуск бензина и дизельного топлива.

Кроме того, была атакована нефтебаза "Ставропольская" (Ставропольский край) - еще один важный элемент топливной логистики России. После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Также были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе "ТЕС-Терминал-1" в Керчи.

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Поражение трех ключевых нефтяных объектов РФ

Украинские беспилотники атаковали Ярославский НПЗ, нефтеналивной терминал "Высоцк" и НПЗ "Первый завод" в Калужской области. На одном из предприятий после удара вспыхнул пожар:

Ярославский НПЗ и нефтеперекачивающая станция "Ярославль" (Ярославская область) - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ;

Нефтеналивной терминал морского порта "Высоцк" (Ленинградская область) - в результате удара выведены из строя два нефтеналивных стендера и повреждены три резервуара с нефтепродуктами;

НПЗ "Первый завод" (Калужская область) - после удара украинских беспилотников на предприятии возник пожар.

Под ударами СБУ оказались аэродром в Крыму, "Панцирь-С2" и склады БПЛА оккупантов

СБУ сообщила о поражении военных объектов в Крыму, Донецкой и Луганской областях, среди которых аэродром, ЗРК, места дислокации операторов БПЛА и склад боеприпасов. В частности, на аэродроме "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму были поражены три ангара с авиационной техникой.

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Также под удар попали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2" вблизи Симферополя, мобильная огневая группа в Керчи.

В Курахово и Гранитном (Донецкая область) нанесены удары по местам дислокации экипажей подразделений БПЛА, уничтожены склады с дронами и боевыми частями к ним, а также наземные станции управления беспилотными системами.

В Сорокино (Луганская область) поражен склад крупнокалиберных средств поражения. После удара возник масштабный пожар и продолжалась детонация боеприпасов.

"СБУ систематически переносит войну на территорию России и наносит удары на временно оккупированных территориях, ослабляя военную и экономическую инфраструктуру государства-агрессора. Благодаря таким спецоперациям враг платит все более высокую цену за каждый день войны против Украины", - подчеркнули в Службе безопасности Украины.





