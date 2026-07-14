Уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту РФ у Геленджику, - Зеленський. ВIДЕО

Наші воїни продовжують накладати далекобійні санкції на російські підприємства і обʼєкти, що працюють на війну.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Башкортостану

За його словами, у Башкортостані уражено нафтопереробний завод. Це близько 1300 кілометрів від лінії фронту.

"Дякую підрозділам ССО ЗСУ та СБУ за влучність. У Краснодарському регіоні воїни СБС, ГУР і СБУ завдали удару по Афіпському НПЗ. Відстань - близько 400 кілометрів від лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

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Удар по флоту РФ

Окрім того, він зазначив, що є результати і в мідлстрайках: у Геленджику уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту.

"Ефективна робота ВМС: близько 430 кілометрів від лінії фронту. Також були успішні відпрацювання по трьох танкерах тіньового флоту в Азовському морі.



Дякую всім нашим воїнам, які успішними операціями повертають війну туди, звідки вона прийшла. Цю війну треба завершувати, і всі достойні дипломатичні пропозиції на столі", - резюмує глава держави.

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