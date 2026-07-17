В оккупированной Керчи после атаки дронов загорелась железнодорожная станция: сообщают о пожарах на складах и нефтебазе. ВИДЕО

Во временно оккупированной Керчи после атаки беспилотников возник масштабный пожар на территории железнодорожной станции. Также сообщается о нескольких других очагах возгорания вблизи города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер", после ночной атаки в Керчи горят склады, железнодорожные эшелоны, а также, предположительно, нефтебаза и электроподстанция.

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По информации канала, первые сообщения о мощном взрыве и пожаре в районе железнодорожного вокзала начали поступать около часа ночи.

Кроме того, вблизи Керчи зафиксировали ещё три очага возгорания. Два из них возникли между Багеровым и Октябрьским, где проходят железнодорожные пути, автомобильные дороги, путепровод, мосты и линия электропередач. Один из очагов расположен вблизи бывшего военного аэродрома Багерово, который, по имеющейся информации, в настоящее время используется российскими военными.

Еще один, вероятно ландшафтный, пожар произошел в районе УКПГ "Багерово" ДАТ "Черноморнефтегаз". Также возгорание зафиксировали к западу от поселка Коктебель, вблизи Щебетовки, недалеко от электроподстанции и насосной станции.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Силы беспилотных систем ВСУ заявили о поражении с начала суток 17 июля уже 12 судов российского теневого флота в Черном море.

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