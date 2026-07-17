В окупованій Керчі після атаки дронів загорілася залізнична станція: повідомляють про пожежі на складах і нафтобазі. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Керчі після атаки безпілотників виникла масштабна пожежа на території залізничної станції. Також повідомляється про кілька інших осередків займання поблизу міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Крымский ветер", після нічної атаки в Керчі горять склади, залізничні ешелони, а також, імовірно, нафтобаза та електропідстанція.

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За інформацією каналу, перші повідомлення про потужний вибух і пожежу в районі залізничного вокзалу почали надходити близько першої години ночі.

Крім того, біля Керчі зафіксували ще три осередки займання. Два з них виникли між Багеровим і Жовтневим, де проходять залізничні колії, автомобільні дороги, шляхопровід, мости та лінія електропередач. Один із осередків розташований поблизу колишнього військового аеродрому Багерове, який, за наявною інформацією, нині використовують російські військові.

Ще одна, ймовірно ландшафтна, пожежа сталася в районі УКПГ "Багерово" ДАТ "Чорноморнафтогаз". Також займання зафіксували на захід від селища Коктебель, поблизу Щебетівки, неподалік електропідстанції та насосної станції.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження від початку доби 17 липня вже 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі.

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