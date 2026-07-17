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Новини Вибухи на танкерах РФ
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12 суден "тіньового флоту" РФ уражено у Чорному морі впродовж ночі, - Мадяр

Воїни Сил безпілотних систем в ніч на 17 липня уразили 12 суден тіньового флоту РФ у Чорному морі.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир.

Удари по танкерах РФ: подробиці від Мадяра

Загалом, у період операції СБС "МоЛоЧКа" із 06 по 17 липня уражено 159 суден зі складу тіньового флоту РФ.

"Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій.
Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти спаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", - зауважив Мадяр.

Також дивіться: Російський Мі-28 знищили СБС у небі над Бєлгородською областю РФ, - Мадяр. ВIДЕО

Автор: 

танкер (594) Бровді Роберт Мадяр (160)
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Топ коментарі
+4
Хоч якісь хороші новини в цьому страшному сюрреалістичному сні шизофреніка, яким є наше українське повсякдення... Це я про вчорашній день
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17.07.2026 08:56 Відповісти
+2
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17.07.2026 08:49 Відповісти
+2
та зараз гроші на дрону розкраде зелена наволоч ось і закінчиться Мадяр...
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17.07.2026 08:59 Відповісти

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