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12 суден "тіньового флоту" РФ уражено у Чорному морі впродовж ночі, - Мадяр
Воїни Сил безпілотних систем в ніч на 17 липня уразили 12 суден тіньового флоту РФ у Чорному морі.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Йдеться про 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир.
Загалом, у період операції СБС "МоЛоЧКа" із 06 по 17 липня уражено 159 суден зі складу тіньового флоту РФ.
"Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій.
Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти спаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", - зауважив Мадяр.
Топ коментарі
+4 alex1919
показати весь коментар17.07.2026 08:56 Відповісти Посилання
+2 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.07.2026 08:49 Відповісти Посилання
+2 Roman Stambul
показати весь коментар17.07.2026 08:59 Відповісти Посилання
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