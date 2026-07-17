12 суден "тіньового флоту" РФ уражено у Чорному морі впродовж ночі, - Мадяр

Воїни Сил безпілотних систем в ніч на 17 липня уразили 12 суден тіньового флоту РФ у Чорному морі.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир.

Загалом, у період операції СБС "МоЛоЧКа" із 06 по 17 липня уражено 159 суден зі складу тіньового флоту РФ.

"Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій.

Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти спаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", - зауважив Мадяр.

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