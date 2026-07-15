Російський Мі-28 знищили СБС у небі над Бєлгородською областю РФ, - Мадяр. ВIДЕО

Сили безпілотних систем уразили російський ударний вертоліт Мі-28 у Бєлгородській області РФ.

Відео ураження оприлюднив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це сталося близько 10:00 15 липня.

Удару було завдано воїнами СБС 427 ОБР "Рарог" у районі населеного пункту Вязове (Бєлгородська область).



У СБС згодом розповіли, що Мі-28, також відомий як "Нічний мисливець", — ударний гелікоптер, призначений для ураження броньованої техніки, живої сили та низькошвидкісних повітряних цілей. Завдяки броньованій кабіні екіпажу він може діяти в умовах інтенсивного вогневого впливу. Орієнтовна вартість такого гелікоптера становить близько 18 млн доларів США.

"Ураження гелікоптера FPV-дроном є технічно складним завданням, адже повітряна ціль має високу швидкість, змінює курс і висоту польоту. На території противника це ще складніше через необхідність діяти в умовах ворожої протидії та обмежений час на виявлення, супровід і перехоплення цілі", - наголосили там.

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Що передувало?

У ніч на 15 липня Сили безпілотних систем уразили 20 суден "тіньового флоту" РФ у Чорному морі.

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