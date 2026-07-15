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Новини Вибухи на танкерах РФ
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СБС вночі уразили 20 суден "тіньового флоту" РФ у Чорному морі, - Мадяр

Удари по танкерах РФ: СБС уразили у Чорному перші 20 суден

Сили безпілотних систем протягом ночі уразили 20 суден російського "тіньового флоту" у Чорному морі. 

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"116 суден тіньового флоту рф у Азовському морі - перший раунд морського бою завершено. Тепер море Чорне, 20:0 за сьогодні: впольовано 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир", - зазначив він.

Також командувач СБС відповів главі МЗС країни-окупанта Лаврову, який назвав удари по танкерах РФ "піратством".

"Керуючись нетерпимістю аж до лютої ненависті до будь-яких посягань на Неньку та спадковістю поколінь, що казацькими чайками століття тому боронили землі Українські та нищили значно більший та озброєніший османський флот.
Ніякого піратства, лавров,- джаст бізнес. Ваш, кривавий. У фокусі Волелюбного Українського Птаха. У безодню морську.
Буде тобі, враже…", - підсумував Бровді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зафільмували ураження російських танкерів "тіньового флоту" в Азовському морі. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що протягом 9 діб Сили безпілотних систем уразили в Азовському морі 116 суден російських окупантів.

Дивіться: Кадри ураженого російського газовоза "Arctic Metagaz" морським надводним дроном. ВIДЕО

Автор: 

Чорне море (1715) танкер (588) Бровді Роберт Мадяр (157)
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Топ коментарі
+16
Дякуємо нашим ЗСУ. Вони за ці роки загнали кцапський дірявий воєнний морський флот в новоросійськ і показали світу, що росія - то роздуті понти, які брехали і погрожували всьому світу.
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15.07.2026 08:38 Відповісти
+11
Упоротості козлосвиней немає меж. Таке відчуття, що вони споживають якийся окремий вид їжі - нарко.
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15.07.2026 08:33 Відповісти
+11
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15.07.2026 08:50 Відповісти

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