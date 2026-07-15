СБС ночью поразили 20 судов "теневого флота" РФ в Черном море, - Мадяр
В течение ночи силы беспилотных систем поразили 20 судов российского "теневого флота" в Черном море.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"116 судов теневого флота РФ в Азовском море - первый раунд морского боя завершен. Теперь море Черное, 20:0 за сегодня: сбито 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза, 1 буксир", - отметил он.
Также командующий СБС ответил главе МИД страны-оккупанта Лаврову, который назвал удары по танкерам РФ "пиратством".
"Руководствуясь нетерпимостью, граничащей с яростной ненавистью к любым посягательствам на Родину, и наследием поколений, которые столетие назад на казацких чайках защищали украинские земли и уничтожали гораздо более многочисленный и вооруженный османский флот.
Никакого пиратства, Лавров, - просто бизнес. Ваш, кровавый. В фокусе свободолюбивой украинской птицы. В морскую бездну.
Получишь, враг…", - подытожил Бровди.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в течение 9 суток Силы беспилотных систем поразили в Азовском море 116 судов российских оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль