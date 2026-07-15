СБС ночью поразили 20 судов "теневого флота" РФ в Черном море, - Мадяр

В течение ночи силы беспилотных систем поразили 20 судов российского "теневого флота" в Черном море.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"116 судов теневого флота РФ в Азовском море - первый раунд морского боя завершен. Теперь море Черное, 20:0 за сегодня: сбито 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза, 1 буксир", - отметил он.

Также командующий СБС ответил главе МИД страны-оккупанта Лаврову, который назвал удары по танкерам РФ "пиратством".

"Руководствуясь нетерпимостью, граничащей с яростной ненавистью к любым посягательствам на Родину, и наследием поколений, которые столетие назад на казацких чайках защищали украинские земли и уничтожали гораздо более многочисленный и вооруженный османский флот.

Никакого пиратства, Лавров, - просто бизнес. Ваш, кровавый. В фокусе свободолюбивой украинской птицы. В морскую бездну.

Получишь, враг…", - подытожил Бровди.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в течение 9 суток Силы беспилотных систем поразили в Азовском море 116 судов российских оккупантов.

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