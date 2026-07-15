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Новости Взрывы на танкерах РФ
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СБС ночью поразили 20 судов "теневого флота" РФ в Черном море, - Мадяр

Удары по танкерам РФ: СБС поразили в Черном море первые 20 судов

В течение ночи силы беспилотных систем поразили 20 судов российского "теневого флота" в Черном море. 

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"116 судов теневого флота РФ в Азовском море - первый раунд морского боя завершен. Теперь море Черное, 20:0 за сегодня: сбито 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза, 1 буксир", - отметил он.

Также командующий СБС ответил главе МИД страны-оккупанта Лаврову, который назвал удары по танкерам РФ "пиратством".

"Руководствуясь нетерпимостью, граничащей с яростной ненавистью к любым посягательствам на Родину, и наследием поколений, которые столетие назад на казацких чайках защищали украинские земли и уничтожали гораздо более многочисленный и вооруженный османский флот.
Никакого пиратства, Лавров, - просто бизнес. Ваш, кровавый. В фокусе свободолюбивой украинской птицы. В морскую бездну.
Получишь, враг…", - подытожил Бровди.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сняли на видео поражение российских танкеров "теневого флота" в Азовском море. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в течение 9 суток Силы беспилотных систем поразили в Азовском море 116 судов российских оккупантов.

Смотрите: Кадры пораженного российского газовоза "Arctic Metagaz", снятые морским надводным дроном. ВИДЕО

Автор: 

Черное море (1524) танкер (280) Бровди Роберт Мадяр (156)
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Топ комментарии
+4
Упоротості козлосвиней немає меж. Таке відчуття, що вони споживають якийся окремий вид їжі - нарко.
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15.07.2026 08:33 Ответить
+4
Дякую!💪❤
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15.07.2026 08:33 Ответить
+3
Мадяр уже сниться фюреру кацапів ***** в самих страшних снах.
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15.07.2026 08:38 Ответить

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