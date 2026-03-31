Кадры поврежденного российского газовоза "Arctic Metagaz", снятые морским надводным дроном. ВИДЕО

В сети появились кадры повреждённого российского газовоза "Arctic Metagaz", который 3 марта у побережья Ливии в Средиземном море был поражён морским надводным дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате удара в борту судна образовалась значительная воронка.

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Взрыв привел к возгоранию баков со сжиженным газом, после чего судно полностью сгорело и было покинуто экипажем. Сейчас его остов буксируют к побережью Египта.

Подробности об Arctic Metagaz

Отмечается, что газовозы такого класса Россия закупала в Южной Корее, поскольку самостоятельно строить подобные суда не способна.

Ориентировочная стоимость такого корабля составляет около 330 миллионов долларов, не считая груза, стоимость которого может превышать 100 миллионов долларов.

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