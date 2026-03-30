Кадри ураженого російського газовоза "Arctic Metagaz" морським надводним дроном. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри пошкодженого російського газовоза "Arctic Metagaz", який зазнав ураження морським надводним дроном 3 березня біля узбережжя Лівії у Середземному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок удару у борту судна утворилася значна вирва.

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Вибух призвів до займання баків із зрідженим газом, після чого судно повністю вигоріло та було залишене екіпажем. Наразі його остов буксирують до узбережжя Єгипту.

Деталі про Arctic Metagaz

Зазначається, що газовози такого класу Росія закуповувала у Південній Кореї, оскільки самостійно будувати подібні судна не здатна.

Орієнтовна вартість такого корабля становить близько 330 мільйонів доларів, не враховуючи вантажу, вартість якого може перевищувати 100 мільйонів доларів.

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