Ночью были поражены 11 судов "теневого флота" РФ в Азовском море, - Мадяр

В ночь на 14 июля бойцы Сил беспилотных систем поразили 11 судов российских захватчиков.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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В течение 9 суток в Азовском море в рамках операции "МоЛоЧКа" было атаковано 116 судов захватчиков.

Ночью были поражены 5 танкеров, 5 сухогрузов и 1 буксир.

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"Паралич фидерного флота РФ ("курьерские" малые и средние 140-метровые плоскодонные танкеры дедвейтом по 7000 тонн), как весомой составляющей теневого флота РФ, по сути делает невозможным вывоз на экспорт "черного золота" с баз портовой нефтеперевалки и наливных терминалов РФ по Волго-Донскому каналу и Азовскому морю на крупные танкеры, которые по осадке не могут зайти в нефтетерминал или порт и вынуждены заправляться (загружаются) из емкостей тех же танкеров-курьеров в Черном море на рейде, принимая на борт объем от 12 до 15 таких шныряющих по воде плавсредств.

Кроме того, выжигание этих "червякообразных верблюдов"-танкеров (и буксиров, которые упорно таскают их по морю после поражения), ограничивает доставку дефицитного бензина в Крым через узкое горло мелководья Азовского моря, оставляя основным и очень опасным способом доставку авто- и железнодорожными цистернами, которые тоже находятся под огневым контролем Свободолюбивой Украинской Птицы по асфальту или рельсам", - пояснил командующий Силами беспилотных систем.

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