Четвертые сутки подряд в акватории Азовского моря горит российский теневой флот после атак украинских дронов. ВИДЕО
В социальных сетях появились кадры пожаров в акватории Азовского моря. Уже четвертые сутки подряд там продолжают гореть суда российского теневого флота, по которым были нанесены точные удары украинскими ударными беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных видеозаписях запечатлены густые столбы дыма и открытое пламя на пораженных объектах.
По предварительным данным, атакованные суда использовались страной-агрессором для транспортировки нефтепродуктов и обеспечения военной логистики в обход международных санкций. Эффективные действия украинских дронов нанесли существенный ущерб способностям оккупантов по перевозке стратегических грузов в этом регионе.
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