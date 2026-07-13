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Новости Видео Теневой флот России Удары по нефтепортам РФ
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Четвертые сутки подряд в акватории Азовского моря горит российский теневой флот после атак украинских дронов. ВИДЕО

В социальных сетях появились кадры пожаров в акватории Азовского моря. Уже четвертые сутки подряд там продолжают гореть суда российского теневого флота, по которым были нанесены точные удары украинскими ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных видеозаписях запечатлены густые столбы дыма и открытое пламя на пораженных объектах.

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По предварительным данным, атакованные суда использовались страной-агрессором для транспортировки нефтепродуктов и обеспечения военной логистики в обход международных санкций. Эффективные действия украинских дронов нанесли существенный ущерб способностям оккупантов по перевозке стратегических грузов в этом регионе. 

Смотрите: За неделю поражено 90 судов РФ в Азовском море, за ночь – 14, – командующий СБС Бровди. ВИДЕО

Смотрите также: Морской дрон Sea Baby поразил танкер "теневого флота" РФ в Черном море, - СБУ. ВИДЕО

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Азовское море (1559) уничтожение (10215) танкер (277) дроны (7588)
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Топ комментарии
+6
"Четвертые сутки пылают станицы" (с)
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13.07.2026 09:25 Ответить
+4
враховуючи глибину, скільки буде доступних об'єктів для дайвінгу
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13.07.2026 09:34 Ответить
+3
Якщо на болотах почнеться голод через неможливість зібрати урожай, то відразу набіжать великі гуманісти з ООН та Червоного Хреста і почнуть надавати гуманітарну допомогу кацапам. Та і деякі країни наввипередки поспішать рятувати рабсеюшку.
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13.07.2026 09:42 Ответить

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