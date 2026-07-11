Поражен 21 вражеский танкер, буксиры, сухогрузы и другие плавсредства в Азовском море, - Генштаб. ВИДЕО

В ночь на 11 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по плавательным средствам противника в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по танкерам РФ

Так, поражен 21 танкер Российской Федерации.

"Танкеры используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, обеспечивая поступление средств для финансирования вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Что еще было поражено?

Также были поражены четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, которые используются противником для обеспечения военной логистики, перевозки грузов и поддержки деятельности портовой инфраструктуры.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркивают в Генштабе.