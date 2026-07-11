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Новости Взрывы на танкерах РФ
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Поражен 21 вражеский танкер, буксиры, сухогрузы и другие плавсредства в Азовском море, - Генштаб. ВИДЕО

поражены танкеры РФ

В ночь на 11 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по плавательным средствам противника в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по танкерам РФ

Так, поражен 21 танкер Российской Федерации.

"Танкеры используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, обеспечивая поступление средств для финансирования вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Что еще было поражено?

Также были поражены четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, которые используются противником для обеспечения военной логистики, перевозки грузов и поддержки деятельности портовой инфраструктуры.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркивают в Генштабе.

Автор: 

Азовское море (1554) Генштаб ВС (8322) танкер (272)
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Топ комментарии
+11
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11.07.2026 11:47 Ответить
+11
Слава ЗСУ! Так тримати!
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11.07.2026 11:48 Ответить
+7
Чудові новини ,не дивлячись на недолугу владу яка ганяєтся за рейтингами ,Наші Славні ЗСУ і ССО знищують ворога і його логістику. Слава Героям !
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11.07.2026 11:52 Ответить

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