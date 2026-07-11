Уражено 21 ворожий танкер, буксири, суховантажі та інші плавзасоби в Азовському морі, - Генштаб. ВIДЕО

У ніч на 11 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження плавзасобам противника в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по танкерах РФ

Так, уражено 21 танкер Російської федерації.

"Танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи надходження коштів для фінансування збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Що ще уражено?

Також уражено чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд, які використовуються противником для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки діяльності портової інфраструктури.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.