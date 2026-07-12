За неделю было поражено 90 судов РФ в Азовском море, за ночь - 14, - командующий СБС Бровди

В течение недели, с 6 по 12 июля, операторы беспилотных систем Сил беспилотных систем Украины поразили 90 российских судов различного типа в Азовском море. Только за ночь на 12 июля было атаковано 14 плавательных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

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По его словам, в течение недели украинские операторы наносили удары по одному танкеру, буксиру, пароме или сухогрузу в среднем каждые 112 минут.

"14 за ночь, 90 судов за неделю. Каждые 112 минут в течение недели с 6 по 12 июля "Птахи" СБС кормили "МоЛоЧкой" по одному танкеру, буксиру, парому или сухогрузу в Азовском море. Танкерный шредер "Волелюбной украинской птицы" не устал, чего не скажешь о теневом флоте червей", – отметил "Мадяр".

Также командующий анонсировал обнародование доказательств последствий ночной операции во временно оккупированном Крыму.

"Крымский выключатель off" в ночь на 12 июля тоже ощутил все тяготы оккупации, о чем позже доложу с доказательствами. Работайте, джентльмены!", – добавил он.

Что этому предшествовало?

В ночь на 9 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили 45 военных целей во временно оккупированном Крыму и на юге оккупированных территорий Украины. Среди них – 14 судов российского "теневого флота" в Азовском море.

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