За тиждень уражено 90 суден РФ в Азовському морі, за ніч – 14, - командувач СБС Бровді. ВIДЕО

Протягом тижня, з 6 по 12 липня, оператори безпілотних систем Сил безпілотних систем України уразили 90 російських суден різного типу в Азовському морі. Лише за ніч на 12 липня було атаковано 14 плавзасобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

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За його словами, протягом тижня українські оператори завдавали ударів по одному танкеру, буксиру, порому або суховантажу в середньому кожні 112 хвилин.

"14 за ніч, 90 суден за тиждень. Кожні 112 хвилин тижня 06-12 липня Птахи СБС вигодовували "МоЛоЧКою" по одному танкеру, буксиру, порому чи суховантажу у Азовському морі. Танкерний шредер Волелюбного Українського Птаха не втомився, чого не скажеш про тіньовий флот хробаків", – зазначив "Мадяр".

Також командувач анонсував оприлюднення доказів наслідків нічної операції в тимчасово окупованому Криму.

"Кримський рубильник off" ночі 12 липня теж відчув усі тяготи окупації, про що пізніше доповім з пруфами. Працюймо, Джентельмени!", – додав він.

Що передувало?

У ніч на 9 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 45 військових цілей у тимчасово окупованому Криму та на півдні окупованих територій України. Серед них – 14 суден російського "тіньового флоту" в Азовському морі.

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