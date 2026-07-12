За тиждень уражено 90 суден РФ в Азовському морі, за ніч – 14, - командувач СБС Бровді. ВIДЕО
Протягом тижня, з 6 по 12 липня, оператори безпілотних систем Сил безпілотних систем України уразили 90 російських суден різного типу в Азовському морі. Лише за ніч на 12 липня було атаковано 14 плавзасобів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.
За його словами, протягом тижня українські оператори завдавали ударів по одному танкеру, буксиру, порому або суховантажу в середньому кожні 112 хвилин.
"14 за ніч, 90 суден за тиждень. Кожні 112 хвилин тижня 06-12 липня Птахи СБС вигодовували "МоЛоЧКою" по одному танкеру, буксиру, порому чи суховантажу у Азовському морі. Танкерний шредер Волелюбного Українського Птаха не втомився, чого не скажеш про тіньовий флот хробаків", – зазначив "Мадяр".
Також командувач анонсував оприлюднення доказів наслідків нічної операції в тимчасово окупованому Криму.
"Кримський рубильник off" ночі 12 липня теж відчув усі тяготи окупації, про що пізніше доповім з пруфами. Працюймо, Джентельмени!", – додав він.
Що передувало?
У ніч на 9 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 45 військових цілей у тимчасово окупованому Криму та на півдні окупованих територій України. Серед них – 14 суден російського "тіньового флоту" в Азовському морі.
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