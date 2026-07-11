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Новини Відео Тіньовий флот Росії Вибухи на танкерах РФ Уражено корабель РФ
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Окупанти зафільмували ураження російських танкерів "тіньового флоту" в Азовському морі. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозаписи, на яких очевидці зафільмували момент ураження російських танкерів в акваторії Азовського моря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора завдали ударів по плавзасобах противника в Азовському морі.

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За наявними даними, було уражено 21 російський танкер.

На одному з відео російський моряк зафільмував вибух поблизу свого судна під час атаки.

На інших кадрах видно палаючий танкер "тіньового флоту" РФ поблизу берега.

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Азовське море (1572) корабель (1671) атака (1803) танкер (583) Сили безпілотних систем (568)
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