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Морський дрон Sea Baby уразив танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі, - СБУ. ВIДЕО

Вранці 8 липня морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер "Blue", який входить до складу "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі ураження

Зазначається, що на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України. Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіньовий флот РФ: капітана танкера Deliver відпустили після затримання, однак судно залишається під арештом у Франції

Більше про танкер 

  • Танкер "Blue" перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій.
  • Він належить до класу Suezmax — великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об'ємів нафти та нафтопродуктів.

"Ураження суден "тіньового флоту" є частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу держави-агресора. Саме за допомогою таких танкерів росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України.

З точки зору міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, такі судна є абсолютно законними військовими цілями. Кожен успішний удар по них скорочує нафтові доходи кремля, підвищує ціну російської воєнної логістики та послаблює фінансову основу рф для продовження агресії", - додали в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щойно СБС уразили в Азовському морі ще два танкери РФ, - Мадяр

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СБУ (14040) Чорне море (1713) танкер (574) морський дрон (91)
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Топ коментарі
+23
не для кацапських підарів Українці Чорне море викопали
нєхєр шастать
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08.07.2026 17:04 Відповісти
+16
Оце самі правильні санкції і без бюрократичної волокіти
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08.07.2026 17:03 Відповісти
+7
Люблю запах напалма по утрам.
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08.07.2026 17:07 Відповісти

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