Морський дрон Sea Baby уразив танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі, - СБУ. ВIДЕО

Вранці 8 липня морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер "Blue", який входить до складу "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі ураження

Зазначається, що на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України. Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно.

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Більше про танкер

Танкер "Blue" перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій.

Він належить до класу Suezmax — великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об'ємів нафти та нафтопродуктів.

"Ураження суден "тіньового флоту" є частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу держави-агресора. Саме за допомогою таких танкерів росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України.

З точки зору міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, такі судна є абсолютно законними військовими цілями. Кожен успішний удар по них скорочує нафтові доходи кремля, підвищує ціну російської воєнної логістики та послаблює фінансову основу рф для продовження агресії", - додали в СБУ.

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